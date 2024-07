आतंकियों और घुसपैठियों को रोकने के लिए कई सेक्टरों में सेना का सर्च ऑपरेशन

3 people of the same family died due to drowning in Narmada river : मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में बुधवार को नर्मदा नदी में नहाने गए एक ही परिवार के 3 सदस्यों की डूबने से मौत हो गई। तीनों लोग इन्दौर से महेश्वर घूमने आए थे। गोताखोरों और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को बहार निकाल लिया।