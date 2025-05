यादव परिवार की लड़ाई सड़क पर आई, अनुष्का के भाई ने किया तेज प्रताप का समर्थन, मामा भी बोले

New cases of Covid 19 in Karnataka: राज्य में कोविड-19 (Covid-19) के नए मामले सामने आने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया (Siddaramaiah) ने मंगलवार को कहा कि (कोरोना) वायरस के जिस स्वरूप का संक्रमण फैल रहा है वह गंभीर प्रकृति का नहीं है, हालांकि एहतियाती उपाय किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सभी आवश्यक उपाय करने और भविष्य में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।