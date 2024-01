Mamata Banerjee against one country, one election : तृणमूल कांग्रेस (TMC) की प्रमुख ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने लोकसभा व विधानसभा चुनाव (Lok Sabha and Assembly elections) एक साथ कराने की अवधारणा पर असहमति जताते हुए गुरुवार को 'एक देश, एक चुनाव' पर उच्च स्तरीय समिति को पत्र लिखकर कहा कि यह भारत के संवैधानिक बुनियादी ढांचे के खिलाफ होगा।