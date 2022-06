अग्निपथ : वायुसेना को 6 दिन में 1.83 लाख से ज्यादा आवेदन

नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना को भर्ती योजना के तहत प्रक्रिया शुरू होने के बाद 6 दिन के भीतर 1.83 लाख से ज्यादा प्राप्त हुए हैं।

पंजीकरण की प्रक्रिया 24 जून को शुरू हुई थी और रविवार तक 56,960 तथा सोमवार तक 94,281 आवेदन प्राप्त हुए थे। योजना की घोषणा 14 जून को की गई थी और इसके एक सप्ताह बाद तक योजना के विरोध में कई राज्यों में प्रदर्शन हुए थे।

वायु सेना ने ट्वीट किया, 'अब तक पंजीकरण वेबसाइट पर 1,83,634 भविष्य के अग्निवीरों ने आवेदन किया है। पंजीकरण 5 जुलाई को बंद होगा।'

So far, 183634 future #Agniveers have applied on the website https://t.co/kVQxOwkUcz

If you want to be an #Agniveer too, apply soon.



Registration closes on 05 July 2022.#BhartiyaVayuSenaKeAgniveer pic.twitter.com/EV2yCatzII