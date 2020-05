BoycottMadeInChina : एक्टर मिलिंद सोमन ने Tik tok को कहा अलविदा, सोनम वांगचुक की मुहिम में हुए शामिल

लद्दाख में चीन से बढ़ते तनाव के बीच लद्दाख के रहने वाले रैमन मैग्सेसे अवॉर्ड विजेता और अविष्कार ने बायकॉट मेड इन चाइन की जो मुहिम शुरु की है उसका असर अब दिखने लगा है। सोशल मीडिया पर लोग बायकॉट मेड इन चाइना का कैंपेन चला रहे है।





फेमस एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन (Milind Soman) ने सोनम वांगचुक की बायकॉट मेड इन चाइन का समर्थन करते है चीनी एप टिकटॉक छोड़ने का एलान कर दिया है। मिलिंद सोमन ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर एकाउंट पर सोनम वांगचुक का वीडियो पोस्ट करते BoycottchineseProducts हैशटैग के साथ लिखा कि AM no longer on tiktok.





मिलिंद सोमन बॉलीवुड के उन एक्टरों में से एक है जो सबसे अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते है। सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म टिकटॉक पर मिलिंद सोमन का वो वीडिया कॉफी पॉपुलर हुआ था जिसमें वह अपने जवान होने का राज बात रहे थे।



उधर शिक्षाविद् सोनम वांगचुक की अपील का असर सोशल मीडिया पर दिखने लगा है। लोगों ने बायकॉट मेड इन चाइना को लेकर मुहिम शुरु कर दी है। BoycottMadeInchina और BoycottchineseProducts

हैशटैग के साथ लोगों ने चीनी सॉप्टवेयर और हार्डवेयर के बहिष्कार की बात कर रहे है। भाजपा नेता मेजर सुरेंद्र पुनिया भी अब इस महिम में शामिल हो गए है। अपने ट्वीटर एकाउंट पर

BoycottMadeInchina हैशटैग के साथ लोगों को समझाने की कोशिश की है कैसे भारत के युवा चीन की मदद कर रहे है।





क्यों बायकॉट मेड इन चाइना मुहिम ? - लद्दाख में चीनी

सेना के लगातार बढ़ते दखल के बाद चीन को सबक सीखाने के लिए लद्दाख के रहने वाले रैमन मैग्सेसे अवॉर्ड विजेता और अविष्कार सोनम वांगचुक ने BoycottMadeInchina

और SoftwareInAWeekHardwareInAYear हैशटैग के साथ पूरे देश में एक मुहिम शुरु की की है।



उन्होंने लोगों से एक हफ्ते में चीनी सॉफ्टवेयर और एप को छोड़ देने को लेकर अपील भी की है। इसके लिए अपने वीडियो संदेश में सोनम वांगचुक कहते है कि मैं अपने चीन में बने फोन से एक सप्ताह के भीतर निजात

पाने जा रहा हूं और एक साल में उन सभी चीजों से जोचीन में बनी है। उन्होंने देश के हर नागरिक से बायकॉट मेड इन चाइना के संदेश को 100 लोगों तक पहुंचाने की अपील की है।