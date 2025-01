At least 6 killed, several injured in stampede at Tirupati : आंध्रप्रदेश के तिरुपति में मची भगदड़ में 6 श्रद्धालुओं की जान चली गई जबकि 40 लोग घायल हो गए। जिस समय यह भगदड़ मची उस वक्त टोकन लेने के लिए करीब 4 हजार लोगों की भीड़ तिरुपति के विष्णु निवासम के पास जमा थी। टोकन बांटने के दौरान यह हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्रप्रदेश के मुख्मयंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस घटना पर दु:ख जताया है।