Pahalgam में 5 से 6 आतंकियों ने चुन-चुनकर चलाईं गोलियां, लोगों ने कहा- लेना होगा पुलवामा जैसा बदला

ESIC is preparing to open 10 new medical colleges: कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) देशभर में 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने पर विचार कर रहा है। इससे वंचित या कम सुविधा वाले क्षेत्रों में ईएसआईसी खाताधारकों को सेवाएं दी जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने यहां बताया कि पुणे, मानेसर, कोल्लम, सूरत, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आसनसोल, नागपुर, पांडुनगर और मडगांव में 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है।