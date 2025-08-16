शनिवार, 16 अगस्त 2025
भोपाल ब्यूरो
शनिवार, 16 अगस्त 2025 (17:27 IST)

मध्यप्रदेश कांग्रेस के 71 जिला अध्यक्ष के नामों का एलान, दिग्विजय के विधायक बेटे जयवर्धन को गुना की कमान, भोपाल और इंदौर में भी पुराने चेहरों पर दांव

भोपाल। मध्यप्रदेश में लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों के नामों का एलान कर दिया है। पार्टी ने 71 जिला अध्यक्षों के नाम घोषित करते हुए दिग्गज और पुराने चेहरों को रिपीट किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह को गुना जिले की की कमान सौंपी गई है। वहीं विधायक महेश परमार को उज्जैन ग्रामीण,पूर्व मंत्री और विधायक ओमकार सिंह मरकाम को डिंडौरी और विधायक सिद्धार्थ कुशवाह को सतना ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया है।

वहीं भोपाल शहर से प्रवीण सक्सेना का एक बार फिर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं भोपाल ग्रामीण से अनोखी मान सिंह पटेल को जिला अध्यक्ष मनाया गया है। इंदौर शहर में चिंटू चौकसे को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। वहीं  पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को इंदौर ग्रामीण की कमान सौंपी गई है। 

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभी जिला अध्यक्षों  को सोशल मीडिया के  माध्यम से बधाई  देते हुए का कि मध्यप्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों को, मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई/शुभकामनाएं! कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में पूर्ण हुआ #संगठन_सृजन_अभियान मंथन/चिंतन की प्रक्रियाओं को पार करते हुए अब संगठन की जिम्मेदारियों तक आ पहुंचा है।आगे की यात्रा भी निर्णायक है! हमें जनहित के जुटे रहना है! राजनीतिक अत्याचार का विरोध करना है! युवा, किसान, दलित, आदिवासी, महिलाओं की खास चिंता करना है।हमें मिलकर जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करना है! अपने अथक परिश्रम से हर सपने को, हर संकल्प को, हर लक्ष्य को भी साकार करना है! मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे साझा प्रयास मप्र में कांग्रेस के विचार और संस्कार को नया विस्तार देंगे! संगठन को नई और मजबूत जमीन देंगे! 2028 में मप्र को कांग्रेस की सरकार देंगे!
 
अवंती बाई लोधी का संघर्ष और बलिदान प्रत्‍येक भारतीय के लिए प्रेरणा : योगी आदित्यनाथ

मोदी दीवार बनकर खड़ा है, ट्रंप के टैरिफ पर लालकिले से प्रधानमंत्री ने अमेरिका को दिया मैसेज

मोदी दीवार बनकर खड़ा है, ट्रंप के टैरिफ पर लालकिले से प्रधानमंत्री ने अमेरिका को दिया मैसेजप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से कहा कि भारत किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे इन लोगों की रक्षा के लिए दीवार की तरह खड़े हैं। यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) में वाशिंगटन कृषि और डेयरी क्षेत्रों में भारत से शुल्क रियायत की मांग कर रहा है। दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ भी लगाया है।

79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लालकिले की प्राचीर से 103 मिनट बोले PM मोदी, भाषण की 10 बड़ी बातें

79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लालकिले की प्राचीर से 103 मिनट बोले PM मोदी, भाषण की 10 बड़ी बातेंनई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने 103 मिनट तक भाषण दिया। जानिए उनकी भाषण की 10 खास बातें-

दिवाली पर देशवासियों को PM मोदी देंगे बड़ा तोहफा, 15 अगस्त को ला‍लकिले से किया ऐलान

दिवाली पर देशवासियों को PM मोदी देंगे बड़ा तोहफा, 15 अगस्त को ला‍लकिले से किया ऐलानप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि दिवाली तक वस्तु एवं सेवा कर (GST) में अगली पीढ़ी के सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी को 'काफी' कर राहत मिलेगी और छोटे एवं मध्यम उद्यमों को लाभ होगा। मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के आठ वर्ष पूरे होने के साथ ही जीएसटी में सुधार करने का समय आ गया है।

ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई, सिंधु जल समझौते पर भी मोदी ने कही बड़ी बात

ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई, सिंधु जल समझौते पर भी मोदी ने कही बड़ी बातप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12वीं बार लालकिले से देश को संबोधित कर पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा

अमित शाह के उम्मीदवार बालियान पर क्यों भारी पड़े भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी?

अमित शाह के उम्मीदवार बालियान पर क्यों भारी पड़े भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी?Constitution Club of India election: पहली बार ऐसा मौका है जब कांस्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव सुर्खियों में है। इसका सबसे बड़ा कारण दोनों ही उम्मीदवारों का भाजपा से जुड़ा होना है। इस चुनाव में सारण से भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने भाजपा के ही पूर्व केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान को 100 से अधिक वोटों से हराया है।

अवंती बाई लोधी का संघर्ष और बलिदान प्रत्‍येक भारतीय के लिए प्रेरणा : योगी आदित्यनाथ

अवंती बाई लोधी का संघर्ष और बलिदान प्रत्‍येक भारतीय के लिए प्रेरणा : योगी आदित्यनाथChief Minister Yogi Adityanath News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अवंती बाई लोधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि मातृभूमि के लिए उनका संघर्ष और बलिदान प्रत्‍येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। लखनऊ में वीरांगना अवंती बाई लोधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने कहा, आज महान वीरांगना अवंती बाई लोधी जी की 195वीं जयंती है।

मध्यप्रदेश कांग्रेस के 71 जिला अध्यक्ष के नामों का एलान, दिग्विजय के विधायक बेटे जयवर्धन को गुना की कमान, भोपाल और इंदौर में भी पुराने चेहरों पर दांवमध्यप्रदेश में लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों के नामों का एलान कर दिया है। पार्टी ने 71 जिला अध्यक्षों के नाम घोषित करते हुए दिग्गज और पुराने चेहरों को रिपीट किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह को गुना जिले की की कमान सौंपी गई है। वहीं विधायक महेश परमार को उज्जैन ग्रामीण, पूर्व मंत्री और विधायक ओमकार सिंह मरकाम को डिंडौरी और विधायक सिद्धार्थ कुशवाह को सतना ग्रामीण और पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को इंदौर ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया है।

RSS की तारीफ पर PM मोदी पर भड़के केरल के CM विजयन, बोले- यह स्वतंत्रता दिवस का अपमान है...

RSS की तारीफ पर PM मोदी पर भड़के केरल के CM विजयन, बोले- यह स्वतंत्रता दिवस का अपमान है...Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan News : केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महिमामंडन करने की आलोचना की और कहा कि यह स्वतंत्रता दिवस और स्वतंत्रता संग्राम का अपमान करने के समान है। विजयन ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा संघ की प्रशंसा करना दक्षिणपंथी संगठन को स्वतंत्रता का श्रेय देने का प्रयास है, जिस पर महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध लगा दिया गया था।

यमुना नदी के पास फटी IOC की गैस पाइपलाइन, 35 फुट ऊपर उछला पानी, कई गांवों में दहशत

यमुना नदी के पास फटी IOC की गैस पाइपलाइन, 35 फुट ऊपर उछला पानी, कई गांवों में दहशतIOC gas pipeline burst near Yamuna in Baghpat district: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब यमुना नदी के पास से गुजर रही इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) की हाई-प्रेशर गैस पाइपलाइन अचानक तेज धमाके के साथ फट गई। धमाका इतना जोरदार था कि नदी का पानी करीब 35 फुट तक हवा में उछल गया।

1 लीटर दूध के लिए बुजुर्ग महिला ने गंवाए 18.5 लाख रुपए

1 लीटर दूध के लिए बुजुर्ग महिला ने गंवाए 18.5 लाख रुपएElderly woman duped online : मुंबई की 71 वर्षीय महिला ने ऑनलाइन मंच के जरिए एक लीटर दूध का ऑर्डर करने के प्रयास में अपने बैंक खाते से 18.5 लाख रुपए गंवा दिए। वडाला निवासी महिला ने इस महीने की शुरुआत में ऑनलाइन आपूर्ति की सेवा उपलब्ध कराने वाले ऐप के जरिए दूध का ऑर्डर देने का प्रयास किया और इस प्रयास के दौरान 2 दिनों के भीतर उसके बैंक खातों से साइबर अपराधियों ने पूरी बचत राशि निकाल ली।

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phones

Preview : क्या Game Changer साबित होंगे iPhone 17 Pro के मॉडल्स, क्यों कहा जा रहा है Apples most powerful phonesApple अगले महीने एक लॉन्च इवेंट में अपने नए iPhone 17 लाइनअप को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि क्यूपर्टिनो स्थित इस टेक दिग्गज ने अभी तक साल के अपने सबसे बड़े लॉन्च इवेंट के लिए इनविटेशन नहीं भेजे हैं, लेकिन आमतौर पर सितंबर की शुरुआत में नए iPhones लॉन्च करने का चलन रहा है और इस साल भी कुछ अलग नहीं होना चाहिए।

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?

Google Pay, PhonePe, Paytm जैसे UPI ऐप्स पैसा कैसे कमाते हैं?how UPI apps make money: डिजिटल इंडिया के दौर में UPI ऐप्स ने हमारी जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। अब न नकदी रखने की झंझट, न ही बैंक के लंबे चक्कर लगाने की जरूरत। बस मोबाइल पर एक ऐप खोलें और सेकंडों में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं।

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमत

Vivo V60 5G में ऐसा क्या है खास, जान लीजिए फीचर्स और कीमतVivo V60 5G भारत में लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 36,999 रुपए है। फीचर्स की बात करें तो वीवो V60 में 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और इसकी पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स तक है। स्मार्टफोन वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के लिए IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है।
