मध्यप्रदेश कांग्रेस के 71 जिला अध्यक्ष के नामों का एलान, दिग्विजय के विधायक बेटे जयवर्धन को गुना की कमान, भोपाल और इंदौर में भी पुराने चेहरों पर दांव

भोपाल। मध्यप्रदेश में लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों के नामों का एलान कर दिया है। पार्टी ने 71 जिला अध्यक्षों के नाम घोषित करते हुए दिग्गज और पुराने चेहरों को रिपीट किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह को गुना जिले की की कमान सौंपी गई है। वहीं विधायक महेश परमार को उज्जैन ग्रामीण,पूर्व मंत्री और विधायक ओमकार सिंह मरकाम को डिंडौरी और विधायक सिद्धार्थ कुशवाह को सतना ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया गया है।





मध्यप्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों को,

मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई/शुभकामनाएं!



कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में पूर्ण हुआ #संगठन_सृजन_अभियान मंथन/चिंतन की प्रक्रियाओं को पार करते हुए अब संगठन की जिम्मेदारियों तक आ पहुंचा है!



आगे की यात्रा भी निर्णायक है! हमें जनहित के जुटे… pic.twitter.com/ldiF1GfoNL — Jitendra (Jitu) Patwari (@jitupatwari) August 16, 2025 वहीं भोपाल शहर से प्रवीण सक्सेना का एक बार फिर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं भोपाल ग्रामीण से अनोखी मान सिंह पटेल को जिला अध्यक्ष मनाया गया है। इंदौर शहर में चिंटू चौकसे को जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। वहीं पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े को इंदौर ग्रामीण की कमान सौंपी गई है।



