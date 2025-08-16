ट्रंप और जेलेंस्की सोमवार को करेंगे मुलाकात, यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर होगी चर्चा

Trump and Zelensky meet: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की (Volodymyr Zelensky) ने शनिवार को कहा कि वह अगले सप्ताह वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) से मुलाकात की योजना बना रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के साथ अलास्का में शिखर बैठक की थी लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही और कई मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच कोई सहमति नहीं बन सकी।

अमेरिकी पक्ष की भागीदारी पर भी चर्चा : उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि अमेरिका के साथ मिलकर विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करने के लिए यूरोपीय नेता हर स्तर पर शामिल हों। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि हमने यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अमेरिकी पक्ष की भागीदारी पर भी चर्चा की। जेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने ट्रंप से और फिर अन्य यूरोपीय नेताओं के साथ फोन पर बात की। कुल मिलाकर बातचीत डेढ़ घंटे तक जारी रही।

ट्रंप ने वॉशिंगटन की वापसी की उड़ान में पत्रकारों से बात नहीं की : ट्रंप ने वॉशिंगटन की वापसी की उड़ान में पत्रकारों से बात नहीं की। जब उनका विमान उतरा तो व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने पत्रकारों को बताया कि जेलेंस्की के साथ लंबी बातचीत के बाद ट्रंप नाटो नेताओं से फोन पर बात कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति पत्रकारों से बातचीत किए बिना एयर फोर्स वन विमान से उतर गए। फोन कॉल के बारे में पूछे गए सवालों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी लिमोजीन में बैठ गए।ALSO READ: रूस यूक्रेन युद्ध पर कोई समझौता नहीं, मुलाकात के बाद क्या बोले ट्रंप और पुतिन ट्रंप ने वॉशिंगटन की वापसी की उड़ान में पत्रकारों से बात नहीं की। जब उनका विमान उतरा तो व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने पत्रकारों को बताया कि जेलेंस्की के साथ लंबी बातचीत के बाद ट्रंप नाटो नेताओं से फोन पर बात कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति पत्रकारों से बातचीत किए बिना एयर फोर्स वन विमान से उतर गए। फोन कॉल के बारे में पूछे गए सवालों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी लिमोजीन में बैठ गए।

यूरोपीय आयोग की प्रवक्ता एरियाना पोडेस्टा ने बताया कि ट्रंप ने जेलेंस्की, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेएन और नाटो महासचिव मार्क रूट से बात की। हालांकि उन्होंने बातचीत का कोई ब्योरा नहीं दिया।(भाषा)

