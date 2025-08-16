शनिवार, 16 अगस्त 2025
  4. Trump said, I was one who stopped the Indo Pak war, now eyes on war between Russia and Ukraine
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: न्यूयॉर्क , शनिवार, 16 अगस्त 2025 (16:39 IST)

बड़बोले ट्रंप ने कहा, मैंने ही रुकवाया था भारत पाक युद्ध, अब रूस और यूक्रेन की जंग पर नजर

US President Donald Trump
US President Donald Trump: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ शुक्रवार को शिखर सम्मेलन वाले दिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपने उस दावे को दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया था। ट्रंप ने साथ ही भारत द्वारा रूसी तेल खरीदे जाने पर भी टिप्पणी की। दूसरी ओर, पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका सीधे शांति समझौता करना है। 
 
5 युद्ध समाप्त करवाए : ट्रंप के दावे के ठीक विपरीत भारत का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य स्तर की बातचीत के बाद सैन्य संघर्ष रोका गया गया था और इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। ट्रंप ने शुक्रवार को अलास्का के एंकोरेज में पुतिन के साथ शिखर बैठक समाप्त होने के कुछ घंटों के पश्चात ‘फॉक्स न्यूज’ के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि मैंने पांच युद्धों को समाप्त कराने के लिए बातचीत की और वे युद्ध कठिन थे। भारत, पाकिस्तान...। हालांकि पुतिन और ट्रंप के बीच रूस-यूक्रेन संघर्ष रोकने को लेकर हुई बैठक बिना किसी सहमति के समाप्त हो गई।
 
साक्षात्कार में ट्रंप ने पुनः भारत और पाकिस्तान के साथ-साथ कांगो और रवांडा, थाईलैंड और कंबोडिया तथा आर्मेनिया और अजरबैजान सहित अन्य देशों के बीच संघर्ष को सुलझाने की बात कही। ट्रंप ने कहा कि भारत को देखिए। भारत और पाकिस्तान को देखिए। वे हवाई जहाज गिरा रहे थे और शायद युद्ध परमाणु हथियार तक पहुंचता....। उन्होंने कहा कि युद्ध ‘बहुत खराब’ होते हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास ‘इन्हें खत्म कराने, लोगों को साथ लाने’ की क्षमता है और इसके लिए वह अमेरिका की ताकत का इस्तेमाल करते हैं।
 
ट्रंप कैसे सुलझाते हैं विवाद : यह पूछे जाने पर कि वह विवादों को कैसे सुलझाते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच, ट्रंप ने कहा कि वह ऐसा व्यापार के माध्यम से करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी देशों के साथ व्यापार करता हूं और जब मैं उनसे फोन पर बात करता हूं तो वे कहते हैं कि आप जानते हैं युद्ध हो रहा है और यदि हम उनमें से एक या दोनों के साथ व्यापार कर रहे हैं तो मैं कहता हूं कि जब तक आप शांति स्थापित नहीं करते, हम कोई सौदा नहीं करेंगे।
 
शिखर बैठक के लिए अलास्का जाते समय एयर फोर्स वन विमान में फॉक्स न्यूज को दिए एक अन्य साक्षात्कार में ट्रंप ने भारत पर लगाए गए शुल्क के बारे में बात की। ट्रंप ने कहा कि देखें उन्होंने (पुतिन ने) एक तेल ग्राहक खो दिया है, यानी भारत जो लगभग 40 प्रतिशत तेल का आयात कर रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, चीन बहुत कुछ कर रहा है... और अगर मैंने द्वितीयक प्रतिबंध या द्वितीयक शुल्क लगाया तो यह उनके दृष्टिकोण से बहुत विनाशकारी होगा। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा, तो मैं करूंगा। ये भी हो सकता है कि मुझे ऐसा करना ही न पड़े।
 
सबसे अच्छा तरीका शांति समझौता : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का शिखर बैठक के बाद कहा कि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका पहले युद्धविराम करने के बजाय सीधे शांति समझौता करना है। 
 
ट्रंप ने शिखर सम्मेलन और यूक्रेन एवं यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत के बाद अपने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि सभी ने यह तय किया कि रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका सीधे शांति समझौता करना है, जिससे युद्ध समाप्त हो जाएगा, न कि केवल युद्धविराम समझौता, जो अक्सर टिक नहीं पाता है। ट्रंप ने पुष्टि की कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सोमवार को व्हाइट हाउस में उनसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक बैठक तय करेंगे। (भाषा/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 
Webdunia
