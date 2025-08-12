आसिम मुनीर पर बुरी तरह भड़के असदुद्दीन ओवैसी, केन्द्र सरकार को भी दे डाली सलाह एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को कहा सड़क छाप आदमी

Asaduddin Owaisi targeted Asim Munir: आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन (AIMIM) सांसद असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाल के बयान पर बुरी तरह भड़क गए। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि मुनीर एक सड़कछाप आदमी की तरह बोल रहे हैं, वह अमेरिका की धरती से, जो कि भारत का रणनीतिक साझेदार है।

मुनीर सड़क छाप आदमी : पाक सेना प्रमुख मुनीर के बयान की निंदा करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह अमेरिका से हो रहा है, जो भारत का रणनीतिक साझेदार है। मुनीर एक 'सड़कछाप आदमी' की तरह बोल रहे हैं। हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी सेना और उनके डीप स्टेट से लगातार खतरे को देखते हुए हमें अपना रक्षा बजट बढ़ाना होगा ताकि हम तैयार रह सकें। ALSO READ: अमेरिका की धरती से पाक सेना प्रमुख मुनीर की भारत समेत पूरी दुनिया को धमकी पाक सेना प्रमुख मुनीर के बयान की निंदा करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह अमेरिका से हो रहा है, जो भारत का रणनीतिक साझेदार है। मुनीर एक 'सड़कछाप आदमी' की तरह बोल रहे हैं। हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी सेना और उनके डीप स्टेट से लगातार खतरे को देखते हुए हमें अपना रक्षा बजट बढ़ाना होगा ताकि हम तैयार रह सकें।

भाजपा पर भी निशाना साधा : यूपी के फतेहपुर की घटना पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भाजपा ने देश में नफरत का माहौल बनाया है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में खुली छूट दी गई है कि मुसलमानों से जुड़े किसी भी ऐतिहासिक स्थल पर दावा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये सब राज्य पुलिस की निगरानी में हो रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है।





ओवैसी ने सवाल उठाया कि अगर ये हमलावर मुसलमान समाज से होते तो सोचिए क्या होता? राजनीतिक विचारधारा और धर्म के इशारे पर कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत और उन पर अत्याचार की कोशिश का एक उदाहरण है। ऐसा लगा जैसे 1992 लौट रहा हो। (एजेंसी/वेबदुनिया)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala