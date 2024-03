Live : केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नहीं थमा बवाल, पूरी दिल्ली में आज AAP का प्रदर्शन

Indian Air Force rescued more than 300 people stranded in Jammu and Kashmir and Ladakh : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी हिमपात के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए 328 लोगों को भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने शनिवार को हवाई मार्ग से सुरक्षित बचा लिया। 'कारगिल कूरियर' सेवा के तहत अब तक कुल 3,442 लोगों को हवाई मार्ग से बचाया गया है।