वानखेड़े स्टेडियम में CAA पर प्रदर्शन, कहीं विरोध तो कहीं समर्थन में लगे नारे

सफेद टी-शर्ट पहने इन छात्रों ने 'नो सीएए', 'नो एनपीआर', और 'नो एनपीसी' का बैनर लिया था। ये छात्र हालांकि भारत की पारी खत्म होने से पहले स्टेडियम से निकल गए।

ये छात्र 'मुंबई अगेन्स्ट सीएए' समूह से जुड़े थे। इस समूह से जुड़े फवाद अहमद ने कहा, 'इसमें 26 कुछ 26 लोग शामिल थे जो विजय मर्चेंट पैवेलियन की तरफ बैठे थे। भारतीय टीम का विकेट जल्दी जल्दी गिरने लगा तब वे खुद ही मैदान से बाहर चले गए।'

Some paid Pidis try to Protest Against CAA at Wankhede.

But "Modi-Modi" chanting from 99% Crowd showed their Place.



They were asked to leave the Stadium.



All of them are out of the venue now.#INDvsAUS