संभल में होली और जुम्मा विवाद यूं ही नहीं

What is the 5 day 2 day diet plan: वजन कम करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। हेवी वर्क आउट से लेकर डाइट प्लानिंग तक लोग कई तरकीबें अपनाते हैं। यदि आप भी वजन घटाने की इच्छा रखते हैं तो 5:2 डाइट आपके लिए कारगर हो सकती है। आइये इस आलेख में जानिए क्या होती है 5:2 डाइट और क्यों हो रही है ये इतनी पॉपुलर।