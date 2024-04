Realme 12X 5G : अब तक का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन भारत में हुआ लॉन्च

Realme 12x 5G launched as the cheapest 5G smartphone in India : भारत में Realme 12x 5G लॉन्च हो गया है। इसे भारत का सबसे सस्ता 5जी स्मार्टफोन बताया जा रहा है। स्मार्टफोन में 45W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी, 50MP मेन कैमरा और परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100+ प्रोसेसर दिया गया है।



Realme 12x 5G Price in india

4GB RAM and 128GB storage at Rs 11,999

6GB RAM and 128GB storage at Rs 13,499

8GB RAM and 128GB storage at Rs 14,999

Realme 12x 5G एंड्रॉयड 14 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। रियलमी 12X 5G में कंपनी ने 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.72 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया है। इसकी पीक ब्राइटनेस 900 नीट्स है और रेजोल्यूशन 240×1080 है।



Realme 12X 5G specifications, features



रियलमी 12X 5G में 45W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh की बैटरी दी गई है। जो 645 घंटे स्टैंडबाय, 34.2 घंटे फोनकॉल, 81.3 घंटे म्यूजिक और 15.9 घंटे तक के लिए बैकअप मिलेगा।

Realme 12X 5G availability