लावा ने लांच किया 5जी स्मार्टफोन अग्नि, जानिए क्या है इसके दाम...

नई दिल्ली। घरेलू मोबाइल फोन कंपनी लावा इंटरनेशनल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेश करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है। स्मार्टफोन को 'अग्नि' नामक ब्रांड के तहत लॉन्च किया गया है। अग्नि की कीमत 19,999 रुपए रखी गई है जो वर्तमान में भारतीय बाजार पर हावी चीनी ब्रांडों की तुलना में कम है।

लावा इंटरनेशनल के अध्यक्ष और व्यापार प्रमुख सुनील रैना ने कहा कि अग्नि को लॉन्च करने का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं को एक भारतीय कंपनी द्वारा भारत में बने 5जी स्मार्टफोन का विकल्प देना है। हम लोगों के सामने यह साबित करना चाहते थे कि एक भारतीय ब्रांड हो सकता है जो प्रौद्योगिकी उन्मुख हो।

