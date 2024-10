Infinix का सस्ता Flip स्मार्टफोन, जानिए फीचर्स और कीमत

infinix zero flip price in india : त्योहारों को लेकर infinix ने अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन Infinix Zero Flip किया है। Infinix Zero Flip को भारत में सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसमें 8GB रैम के साथ 512GB स्टोरेज दी गई है। स्मार्टफोन कीमत 49,999 रुपए है और यह 24 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट पर सेल के लिए उपलब्ध होगा। स्मार्टफोन दो रंगों Blossom Glow और Rock Black में लॉन्च किया गया है।





फीचर्स की बात करें तो एंड्रॉइड 14 ओएस पर आधारित Infinix Zero Flip में 6.9 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले है जबकि सेकेंडरी डिस्प्ले 3.64 इंच का है। स्मार्टफोन का डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है और Gorilla Glass Victus 2 से कोटेड है। फोन को MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर पर पेश किया गया है।





कंपनी का दावा है कि इस फोन को दो साल तक एंड्रॉइड ओएस अपग्रेड्स और तीन साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलते रहेंगे। स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी मिल रहे हैं। SBI क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करने पर 5,000 रुपए तक का डिस्काउंट प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद फोन की कीमत घटकर 44,999 रुपए हो जाएगी।