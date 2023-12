Redmi 12 से लेकर Tecno Pova 5 , 15000 से कम कीमत वाले 5 स्मार्टफोन

best smartphones under 15000 in hindi : भारतीय बाजार में अलग-अलग डिजाइन, कैमरा क्वालिटी और फीचर्स वाले बेहतरीन स्मार्टफोन्स की इंट्री हुई। अगर आप भी कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाले स्मार्टफोन की खोज कर रहे हैं तो हम आपके लिए लाए हैं 5 बेहतरीन स्मार्टफोन्स।

1. Redmi 12 : इस लिस्ट सबसे पहले नाम आता है। इसे अगस्त में लॉन्च किया गया था। फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्टेड 6.79-इंच FHD+ LCD स्क्रीन के साथ 6GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। स्मार्टफोन ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो G88 12nm प्रोसेसर और MIUI 14 के साथ एंड्रॉइड 13 से ऑपरेट होता है।

2. Motorola G14 : Motorola का यह फोन इसी साल अगस्त में लॉन्च हुआ था। इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.50-इंच टचस्क्रीन डिस्प्ले है। यह स्मार्टफोन ऑक्टा-कोर यूनिसोक T616 प्रोसेसर और एंड्रॉइड 13 से ऑपरेट होता है। इसमें 4GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है।

3. Samsung Galaxy F13 : Samsung ने अपना अफोर्डेबल स्मार्टफोन Galaxy F13 को पिछले साल जून में लॉन्च किया था। स्मार्टफोन में 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.60-इंच वाला टचस्क्रीन डिस्प्ले है। यह 4GB RAM और 64GB या 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है।

4. Tecno Pova 5 : इस साल जून महीने के अंत में लॉन्च हुआ Tecno Pova 5 एडवांस फीचर्स के साथ एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन है। इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.78 इंच का FHD डिस्प्ले है।

5. Realme C55 : मार्च महीने में लॉन्च हुआ Realme का यह स्मार्टफोन 6.72 इंच की FHD+ LCD स्क्रीन और मीडियाटेक हीलियो G88 SoC प्रोसेसर के साथ आता है। इसमें 6GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है। साथ में 64MP और 2MP का रियर कैमरा और 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है।