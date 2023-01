Makar Sankranti 2023: सूर्य के कठिन मंत्र नहीं जप सकते तो 5 मंत्र और 12 नाम याद कर लीजिए

The 7 chakras in human body :शरीर के सात चक्रों को जाग्रत करके मनुष्य अपार शक्ति हासिल कर सकता है और यह सब संभव होगा अपने शरीर में स्थित उन चक्रों वाले स्थानों पर निरंतर ध्यान लगाकर तथा मंत्रों को जाप करने से यह संभव हो सकता है। तो यहां जानते है चक्रों को जाग्रत करने की विधि और इन चक्रों के खोलने से क्या होगा जीवन पर प्रभाव-Chakras in Human Body