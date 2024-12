महिला ने एम्बुलेंस में जन्मा बच्चा, खराब सड़कों पर उठा सवाल

What is the most bought car in 2024 : भारतीय कार बाजार के लिए वर्ष 2024 बहुत शानदार रहा। टाटा और महिन्द्रा जैसी कंपनियों ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च की। साथ कई कंपनियों ने अपने नेकस्ट जनरेशन के मॉडल, फेसलिफ्ट और यहां तक ​​कि नए वैरिएंट भी शामिल हैं। आइए नजर डालते हैं कौनसी कारों ने 2024 में मचाई धूम-