Maharashtra : मनोज जरांगे ने फिर किया भूख हड़ताल का ऐलान, कुनबी सर्टिफिकेट और मराठा आरक्षण की मांग

manoj jarange on monday declared again indefinite fast for maratha community reservation : मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने सोमवार को घोषणा की कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थान में आरक्षण सहित मराठा समुदाय की मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए फिर से अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे और मंगलवार को इसकी तारीख का ऐलान करेंगे।

जरांगे ने जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर मराठा समुदाय के सदस्य उनके अनशन में शामिल होना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। वे मध्य महाराष्ट्र में पहले भी आधा दर्जन बार भूख हड़ताल कर चुके हैं।

जरांगे ने घोषणा ऐसे समय की है, जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली नयी महायुति सरकार का गठन हुआ है तथा 15 दिसंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। कार्यकर्ता ने बताया कि वे मंगलवार को अनशन की तारीख घोषित करेंगे।

जरांगे (42) ने इस बात पर जोर दिया कि यह अनशन मराठा समुदाय के सभी सदस्यों के लिए खुला है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अनशन में भाग लेने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि यह उनके नेतृत्व में चलाए जा रहे व्यापक राज्यव्यापी आरक्षण आंदोलन का हिस्सा है।

कार्यकर्ता ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को नागपुर में आयोजित राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान ठोस कदम उठाकर आरक्षण मुद्दे को हल करने का अपना इरादा दिखाना चाहिए।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने मराठा समुदाय की मांगों को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पहले ही व्यक्त कर दी है। अब हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे सत्र के दौरान ठोस कदम उठाकर अपनी ईमानदारी और समर्पण दिखाएं। (भाषा)