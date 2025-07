महिला ने चलती बस में बच्चे को दिया जन्म, नवजात को बाहर फेंके जाने से मौत

Child born in a moving bus: महाराष्ट्र के परभणी (Parbhani) में 19 वर्षीय युवती ने चलती बस में बच्चे को जन्म (woman gave birth to a child in a moving bus) दिया। लेकिन उसने और उसका पति होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने नवजात को खिड़की से बाहर फेंक दिया जिससे बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना मंगलवार सुबह करीब 6.30 बजे पाथरी-सेलु मार्ग की है। एक नागरिक ने देखा कि कपड़े में लिपटी कोई चीज बस से बाहर फेंकी गई जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ।

स्लीपर बस के चालक ने देखा कि खिड़की से कुछ बाहर फेंका गया है। जब उसने इसके बारे में पूछा तो शेख ने उसे बताया कि उसकी पत्नी का जी मचल रहा था जिसके कारण उसने उल्टी की थी। अधिकारी ने बताया कि इस बीच जब सड़क पर एक व्यक्ति ने बस से फेंकी गई चीज देखी तो उसने करीब जाकर देखा और एक बच्चे को देखकर दंग रह गया। उसने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी।

बाद में गश्त पर तैनात स्थानीय पुलिस की एक टीम ने बस को रोक लिया। अधिकारी ने बताया कि वाहन की जांच और प्रारंभिक पूछताछ के बाद उन्होंने युवती और शेख को हिरासत में ले लिया। दंपति ने बताया कि उन्होंने नवजात को इसलिए फेंक दिया, क्योंकि वे इसके पालन-पोषण में असमर्थ थे। उन्होंने बताया कि सड़क पर फेंके जाने से बच्चे की मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार ढेरे और शेख दोनों परभणी के रहने वाले हैं और पिछले डेढ़ साल से पुणे में रह रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने पति-पत्नी होने का दावा किया, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। अधिकारी ने कहा कि उन्हें हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। उन्होंने बताया कि परभणी के पाथरी पुलिस स्टेशन में दंपति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया गया है और मामले की जांच जारी है।(भाषा)

