'अगर बेटी दोषी है तो उसे भी सबसे कड़ी सजा मिले', केतन अग्रवाल हत्याकांड में सिया गोयल के माता-पिता का बड़ा बयान

सिया गोयल के माता-पिता ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं जताते हुए घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह उनकी बेटी ही क्यों न हो?

बेटे जैसा था केतन

सिया के पिता प्रवीण गोयल ने कहा कि केतन के परिवार के लिए यह क्षति अकल्पनीय है। यह एक बहुत दुखद घटना है। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। केतन उनके बेटे जैसा था और वे उससे बहुत प्यार करते थे। कुछ दिन पहले ही सिया का जन्मदिन मनाया गया था और उन्होंने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे।

क्या बोली सिया की मां?

गौरतलब है कि गत 18 जून को केतन को लोहागढ़ किले से लगभग 350 फीट गहरी खाई में धकेल दिया गया था। पुलिस ने आरोपी सिया के अलावा उसके प्रेमी चेतन को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि सिया सगाई तोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे परिवार की बदनामी होने का डर था। पुलिस का यह भी कहना है कि हत्या से पहले कई बार कोशिशें की गई थीं, लेकिन वे सफल नहीं हुईं।

edited by : Nrapendra Gupta