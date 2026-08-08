भारत पर 100% टैरिफ की तैयारी? रूस-ईरान से तेल खरीद पर अमेरिका का बड़ा वार, सीनेट में बिल पास

अमेरिकी सीनेट ने 86-11 के बहुमत से भारत समेत 5 देशों पर 100% तक का टैरिफ लगाने वाला बिल पास कर दिया है। बिल के मुताबिक भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। बिल पास होने के बाद इन देशों का रूस से तेल खरीदना मुश्किल हो जाएगा।

अगर यह कानून बन जाता है तो 1996 का ‘ईरान प्रतिबंध कानून’ 2031 तक बढ़ जाएगा। यह कानून उन गैर-अमेरिकी कंपनियों पर पाबंदी लगाता है जो ईरान के साथ व्यापार करती हैं। यह कानून इसी साल खत्म होने वाला था।

रूस से कितना तेल आयात करता है भारत?

गौरतलब है कि भारत यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस से प्रतिदिन 20 लाख बैरल से ज्यादा कच्चे तेल का आयात कर रहा है। ईरान युद्ध छिड़ने के बाद भारत रूस से गैस का भी आयात कर रहा है।