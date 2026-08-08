Top News 8 August: दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 15 साल का रिकॉर्ड, भारत पर 100% टैरिफ का खतरा; Gen Z पर कंगना का यू-टर्न

Top News 8 August : दिल्ली में भारी बारिश से हाहाकार। अमेरिका भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने Gen Z को भारत की ‘सबसे बड़ी ताकत’ बताया है। प्रयागराज में युवाओं से बात करेंगे राहुल गांधी। बुजुर्ग पेंशनभोगियों का केन्द्र सरकार को अल्टीमेटम। 8 अगस्त की बड़ी खबरें:

दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 15 साल का रिकॉर्ड

भारत पर 100% टैरिफ की तैयारी में US

रूस-ईरान से तेल खरीद पर भारत पर 100% टैरिफ का खतरा। सीनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस से भी अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका रूस-ईरान से तेल खरीद पर भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है। इसका मकसद रूस और ईरान पर दबाव बढ़ाना है।

Gen Z पर कंगना रनौत का यू-टर्न!

प्रयागराज में राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को प्रयागराज से पूर्वांचल के युवाओं को साधेंगे। वह केपी इंटर कॉलेज मैदान पर ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में शाम को दो घंटे छात्रों से संवाद करेंगे।

बुजुर्ग पेंशनभोगियों का केन्द्र सरकार को अल्टीमेटम