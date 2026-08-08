Top News 8 August: दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 15 साल का रिकॉर्ड, भारत पर 100% टैरिफ का खतरा; Gen Z पर कंगना का यू-टर्न
Top News 8 August : दिल्ली में भारी बारिश से हाहाकार। अमेरिका भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने Gen Z को भारत की ‘सबसे बड़ी ताकत’ बताया है। प्रयागराज में युवाओं से बात करेंगे राहुल गांधी। बुजुर्ग पेंशनभोगियों का केन्द्र सरकार को अल्टीमेटम। 8 अगस्त की बड़ी खबरें:
दिल्ली में बारिश ने तोड़ा 15 साल का रिकॉर्ड
दिल्ली-एनसीआर में हो रही बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से राजधानी में कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण वाहन रेंगते हुए नजर आए। यमुना भी उफान पर है। दिल्ली में आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ALSO READ: दिल्ली-NCR में भारी बारिश के बाद हाहाकार, कई इलाकों में जलभराव, घंटों जाम में फंसे लोग, सड़कों पर भरा कमर तक पानी
भारत पर 100% टैरिफ की तैयारी में US
रूस-ईरान से तेल खरीद पर भारत पर 100% टैरिफ का खतरा। सीनेट ने बिल को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस से भी अगर इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो अमेरिका रूस-ईरान से तेल खरीद पर भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है। इसका मकसद रूस और ईरान पर दबाव बढ़ाना है।
Gen Z पर कंगना रनौत का यू-टर्न!
बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने Gen Z को भारत की ‘सबसे बड़ी ताकत’ बताया है। उन्होंने कहा- कुछ लोगों के व्यवहार के आधार पर पूरी पीढ़ी को गलत ठहराना उचित नहीं है। Gen Z सरकार का हिस्सा है और इसी पीढ़ी के जनादेश की वजह से मौजूदा सरकार लंबे समय से सत्ता में है। ALSO READ: कंगना रनौत का यू-टर्न! Gen Z को बताया भारत की 'सबसे बड़ी ताकत', कुछ दिन पहले प्रदर्शनकारियों को कहा था 'जेनरेशन गटर'
प्रयागराज में राहुल गांधी
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार को प्रयागराज से पूर्वांचल के युवाओं को साधेंगे। वह केपी इंटर कॉलेज मैदान पर ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में शाम को दो घंटे छात्रों से संवाद करेंगे।
बुजुर्ग पेंशनभोगियों का केन्द्र सरकार को अल्टीमेटम
दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बार फिर पेंशनभोगियों ने अपनी मांगों को लेकर महाआंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। वे ईपीएस-95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर तुरंत 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं... सरकार को अल्टीमेटम देते हुए पेंशनर्स ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। ALSO READ: जेन-जी के बाद बुजुर्ग पेंशनभोगियों का केन्द्र सरकार को अल्टीमेटम, कहा- अब होगी आरपार की लड़ाई