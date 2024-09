MP Weather Update : इस मानसून मप्र में हुई रिकॉर्ड बारिश, IMD ने जारी किए आंकड़े

A young man and a woman were beaten up in Supaul Bihar : बिहार के सुपौल जिले के करजाईन थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े की ग्रामीणों द्वारा बेरहमी से पिटाई एवं उन्हें प्रताड़ित किए जाने और अर्धनग्न अवस्था में गांव में घुमाए जाने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। मामले को संज्ञान में लेते हुए सुपौल पुलिस द्वारा तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।