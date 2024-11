मध्यप्रदेश में फिल्म द साबरमती रिपोर्ट टैक्स फ्री, बोले CM डॉ. मोहन यादव, देखने जाऊंगा फिल्म

Modi and Shah credibility at stake in Maharashtra: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव न सिर्फ महायुति बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित‍ शाह के लिए भी काफी अहम हैं, क्योंकि इन चुनावों के परिणाम का असर भाजपा अध्यक्ष के चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है।