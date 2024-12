वन मंत्री रामनिवास रावत का इस्तीफा मंजूर, बड़ा सवाल कौन संभालेगा अब विभाग की जिम्मेदारी?

rss aakrosh rally in indore protest against atrocities in bangladesh : बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमलों के खिलाफ इंदौर में इस समुदाय के लाखों लोगों ने बुधवार को सड़क पर उतरकर आक्रोश जताया। इस विरोध प्रदर्शन के समर्थन में शहर के बाजार आधे दिन तक बंद रहे। हजारों लोग पहले लालबाग में इकट्ठा हुए। रैली सुबह करीब 10 बजे लालबाग परिसर से शुरू हुई।