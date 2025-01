MP : रतलाम में ई-बाइक चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट, 11 साल की मासूम की मौत, 2 अन्य झुलसे

ratlam e scooter exploded while charging 11 year old girl died in blast madhya pradesh : मध्यप्रदेश के रतलाम से एक दर्दनाक खबर सामने आई। यहां ई-बाइक चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट हो गया। इसमें 11 साल की मासूम की मौत हो गई है। मीडिया खबरों के अनुसार बच्ची के नाना समेत परिवार के 2 अन्य लोग झुलस गए। इन्हें अस्पाल में भर्ती करवाया गया। शनिवार देर रात हुए हादसे में घर का सामान भी खाक हो गया।

मीडिया खबरों के मुताबिक पीएनटी कॉलोनी के लक्ष्मणपुरा क्षेत्र में यह घटना हुई। यहां एक परिवार घर के कमरे में ही ई स्कूटी को चार्ज पर लगाकर सो गया। देर रात करीब 2.30 बजे बाइक में इतना जोरदार विस्फोट हुआ कि पूरे घर में आग लग गई। विस्फोट की आवाज सुनकर आसपास के लोग परिवार को बचाने पहुंचे।

बमुश्किल आग पर काबू पाया गया, लेकिन घर में सो रही 11 वर्षीय बालिका की दम घुटने से मौत हो गई जबकि घर के दो सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल सदस्यों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जबकि बालिका के शव को पीएम के लिए रतलाम के मेडिकल अस्पताल भिजवाया गया।





क्या बोली पुलिस : औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने के प्रभारी वीडी जोशी ने बताया कि भागवत मौर्य नामक व्यक्ति के घर के बाहर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को चार्ज किया जा रहा था तभी उसमें आग लग गई और इसने दूसरे वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया।

उन्होंने बताया कि परिवार वाहन को चार्ज होता छोड़कर सो गया और जब धुएं का गुबार घर में घुसने लगा तब उनकी नींद खुली। अधिकारी ने बताया कि परिवार ने दमकल विभाग के कर्मियों को इसकी सूचना दी और वे किसी तरह घर से बाहर निकले, लेकिन मौर्य की पोती अंतरा चौधरी वहीं रह गई और दम घुटने से उनकी मौत हो गई।