Top bikes : 2024 में भारत में कौन सी बाइक बनी नंबर वन, और क्यों

Mumbai Boat heading to Elephanta Island capsizes near Gateway of India : मुंबई में स्थित प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में यात्रियों से भरी एक नाव पलट गई है। मीडिया खबरों के मुताबिक नाव में 85 लोग सवार थे। पुलिस ने भी इस घटना के बारे में जानकारी साझा की है। पुलिस ने कहा है कि समुद्र में यात्रियों से भरी नौका पलट गई है।