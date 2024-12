Year Ender 2024 : 2024 की Hottest Car जिन्होंने मचाई भारत में धूम, सस्ती के साथ फीचर्स भी दमदार

What is the most bought car in 2024 : भारतीय कार बाजार के लिए वर्ष 2024 बहुत शानदार रहा। टाटा और महिन्द्रा जैसी कंपनियों ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च की। साथ कई कंपनियों ने अपने नेकस्ट जनरेशन के मॉडल, फेसलिफ्ट और यहां तक ​​कि नए वैरिएंट भी शामिल हैं। आइए नजर डालते हैं कौनसी कारों ने 2024 में मचाई धूम-

2024 Kia Sonet Facelift : Kia ने 2024 की शुरुआत में सॉनेट फेसलिफ्ट को लॉन्च किया। यह सबकॉम्पैक्ट एसयूवी का पहला मिड-लाइफ अपडेट था। इसमें कई तरह के बदलाव किए गए। जैसे कि नया एक्सटीरियर, हल्का अपडेट किया गया इंटीरियर और 360-डिग्री कैमरा और ADAS जैसे नए फीचर शामिल किए गए। तीन ब्रॉड ट्रिम में पेश की गई 2024 सॉनेट दो पेट्रोल इंजन विकल्पों और एक डीजल पावरट्रेन विकल्प के साथ उपलब्ध है। कार की कीमत 7.99 लाख से 15.76 लाख

(ex-showroom) के बीच थी।

2024 Hyundai Creta Facelift : Hyundai ने अपडेटेड 2024 क्रिएटा फेसलिफ्ट को लॉन्च किया। कोरियाई कार निर्माता के पोर्टफोलियो में सबसे बेहतरीन उत्पादों में से एक को अपडेट किया गया है। इसकी स्टाइलिंग और इंटीरियर में कई बदलाव किए गए। फेसलिफ़्टेड क्रेटा में डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा और ADAS जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा 2024 क्रेटा ने अपने पावरट्रेन विभाग में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल ऑप्शन के साथ पेश किया। इसकी कीमत 11 लाख से 20.29 लाख (ex-showroom) के करीब थी।

Tata Punch EV : टाटा की Tata Punch EV जनवरी की शुरुआत में लॉन्च हुई। इसे दो बैटरी ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया। एक 25 kWh पैक, जो 315 किमी की दावा की गई रेंज प्रदान करता है और एक 35 kWh पैक, जो 421 किमी की दावा की गई रेंज प्रदान करता है। अपने ICE-संचालित समकक्ष की तुलना में, पंच ईवी में 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर्स शामिल थे। इसकी कीमत 10 लाख से लेकर 14.29 लाख (ex-showroom) के करीब थी।

BYD Seal : चाइनीज ऑटोमेकर BYD ने अपनी इलेक्ट्रिक सेडान Seal को भारत में लॉन्च किया। इसकी कीमत 41 लाख से 53 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के करीब थी। इसे कई पावरट्रेन ऑप्शन के साथ तीन वेरिएंट में पेश किया गया है, जो 650 किमी तक की रेंज देने का दावा करता है। सील की खासियतों में एक घूमने योग्य 15.6 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक पैनोरमिक ग्लास रूफ और हीटिंग और वेंटिलेशन फंक्शन वाली पावर्ड सीटें शामिल हैं।

Hyundai Creta N Line : इस साल Hyundai ने 2024 क्रेटा का एन लाइन मॉडल भी लॉन्च किया। रेगुलर मॉडल की तुलना में एन लाइन में प्रदर्शन-उन्मुख अपडेट शामिल हैं, जिसमें शॉर्पर स्टेयरिंग रिस्पॉन्स और dual-tip exhaust सिस्टम शामिल है। क्रेटा एन लाइन के साथ, आपके पास 160 पीएस 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ जोड़ा गया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स चुनने का ऑप्शन जबकि समग्र फीचर सेट मानक मॉडल के समान ही है। इसकी कीमत 16.82 लाख से 20.44 लाख के करीब।

Mahindra XUV 3XO : Mahindra ने फेसलिफ़्टेड XUV300 लॉन्च की। इसका नाम अब XUV 3XO रखा गया है। इसमें पूरी तरह से नया डिज़ाइन, पैनोरमिक सनरूफ़ जैसे सेगमेंट-फ़र्स्ट फ़ीचर के साथ अपडेटेड केबिन और लेवल-2 ADAS के समावेश के साथ बढ़ी हुई सुरक्षा है। पहले की तरह, XUV 3XO को तीन इंजन ऑप्शन्स के साथ पेश किया गया है, जिसमें दो टर्बो-पेट्रोल विकल्प और एक डीजल विकल्प शामिल है।

2024 Maruti Suzuki Swift : मारुति ने अपने फोर्थ जनरेशन की लोकप्रिय hatchback Swift को लॉन्च किया। इसकी कीमत 6.49 लाख से 9.65 लाख (ex-showroom) के बीच है। अपडेटेड केबिन के साथ नया डिज़ाइन दिया गया है और अब इसमें नया 82 PS 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। नए फीचर्स में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जर और छह एयरबैग का स्टैंडर्ड फिटमेंट शामिल है।

Force Gurkha 5-door : फोर्स मोटर्स ने अपने 5-डोर वर्जन के लॉन्च के साथ गुरखा रेंज का विस्तार किया है। 5-डोर गुरखा में 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पावर्ड विंडो जैसी सुविधाओं के साथ एक संशोधित केबिन है। ये अपडेट 3-डोर मॉडल में भी उपलब्ध हैं। दोनों मॉडल में ज़्यादा शक्तिशाली 140 PS/320 Nm 2.6-लीटर डीज़ल इंजन भी दिया गया है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और फोर-व्हील-ड्राइव (4WD) सिस्टम से जोड़ा गया है। इसकी कीमत 18 लाख (ex-showroom) के करीब है।

Tata Curvv : कर्व ईवी के लॉन्च के बाद, टाटा ने ICE-पावर्ड कर्व लॉन्च किया। हालाँकि यह एसयूवी-कूप जैसा ही डिज़ाइन साझा करता है, लेकिन इसमें अलग-अलग स्टाइलिंग तत्व हैं जो इसे इसके इलेक्ट्रिक समकक्ष से अलग बनाते हैं। फ़ीचर हाइलाइट्स में 12.3-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट-रो सीटें, एक पैनोरमिक सनरूफ और ADAS शामिल हैं। कर्व दो टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्पों और एक डीजल इंजन विकल्प के साथ उपलब्ध है। इसकी कीमत 10 से 19 लाख (ex-showroom) के बीच।

Citroen Basalt : सिट्रोन ने भारत में अपनी एसयूवी-कूप, बेसाल्ट लॉन्च की है। यह ब्रांड के अन्य मॉडल जैसे C3 और C3 एयरक्रॉस के साथ अपनी स्टाइलिंग साझा करता है, लेकिन इसकी ढलान वाली छत इसे अलग बनाती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.2 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। बेसाल्ट को 82 PS 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 110 PS 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया गया है। Edited by : Sudhir Sharma