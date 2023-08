सागर से रविदास मंदिर से सामाजिक समरसता के एक नए युग की शुरुआत, बोले पीएम मोदी, CM शिवराज की तारीफ

How AI can hack your data by eavesdropping on your keyboard : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने जितना हमारे काम को आसान किया है, उतने ही इसके नए-नए खतरे भी सामने आए हैं। Hackers इसकी सहायता से नए-नए खुरफाती काम कर रहे हैं। जब आप अपने पासवर्ड की सिक्योरिटी कर रहे होते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन या कीपैड को लोगों की नज़रों से बचाने के बारे में सोच सकते हैं।