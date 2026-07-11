दतिया से टिकट कटने के बाद छलका नरोत्तम मिश्रा का दर्द, कहा पार्टी फोरम पर रखूंगा बात, समर्थकों से भी की अपील

वहीं आज नाराज कार्यकर्ताओं को मानने पहुंचें दतिया के चुनाव प्रभारी अभय प्रताप यादव के सामने नरोत्तम मिश्रा ने जमकर नारेबाजी करते हुए पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी मुर्दाबाद के नारे लगाए। मीडिया से बात करते हुए अभय प्रताप यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं की भावना को लेकर पार्टी नेतृत्व और वरिष्ठ नेतृत्व से चर्चा हो रही है।



दरअसल नरोत्तम मिश्रा दतिया उपचुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके थे और उन्होंने अपना नामांकन पत्र भी खरीद लिया था। ऐसे में टिकट कटने के बाद अब नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थक गहरे सदमें है। दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मिलकर नरोत्तम मिश्रा पूरी स्थिति से पार्टी हाईकमान को अवगत करा सकते है।