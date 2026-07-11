Weather Update: 15 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, उत्तराखंड-हिमाचल में 400+ सड़कें बंद, सहारनपुर में भारी बारिश से कब्रें क्षतिग्रस्त

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सहारनपुर में भारी बारिश से हाहाकार

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में भारी बारिश से हाहाकार मच गया। सैय्यद माजरा गांव के कब्रिस्तान में तेज बारिश और मिट्टी कटाव के कारण कई कब्रें क्षतिग्रस्त हो गईं। कुछ शव कब्रों से बाहर आ गए और पानी के बहाव में दिखाई देने लगे। इससे हड़कंप म‍च गया। बड़ी संख्या में लोग कब्रिस्तान पहुंचे और स्थानीय समाजसेवियों की मदद से बाहर आए शवों को पूरे सम्मान के साथ दोबारा सुपुर्द-ए-खाक किया गया।

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश और केरल में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

सैटेलाइट तस्वीरों ने बढ़ाई चिंता

सुपर टाइफून 'बावी' का भारत पर असर

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में बना सुपर टाइफून 'बावी' तेजी से ताइवान और चीन की ओर बढ़ रहा है। हालांकि यह तूफान भारत से करीब 3,000 से 4,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसका प्रभाव बंगाल की खाड़ी तक महसूस किया जा रहा है।