MP : धार भोजशाला पर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दिया ASI सर्वे का आदेश वाग्देवी का मंदिर है

MP High Court allows ASI survey at disputed Bhojshala complex in Dhar district : धार स्थित भोजशाला को लेकर मध्‍यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एएसआई (ASI) सर्वे का आदेश दिया है।

मां सरस्वती मंदिर भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए 'हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस' ने हाईकोर्ट में आवेदन दिया था। इस पर पर हाईकोर्ट ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश सोमवार को दिया।

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ इस मसले पर पिछले कुछ दिनों से सुनवाई कर रही थी। हिन्दू पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद इंदौर पीठ ने 19 फरवरी 2024 को अपनी सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। इसके बाद 11 मार्च 2024 को हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी की तरफ इस मामले में भी एएसआई सर्वे का आदेश दिया है।

सरस्वती मंदिर : ऐतिहासिक और सरकारी दस्तावेजों में यह जिक्र है कि भोजशाला, सरस्वती सदन है, जिसकी स्थापना राजा भोज ने की थी। यहां परमार वंश के राजा भोज ने 1010 से 1055 ईस्वी तक शासन किया था।

बताया जाता है कि राजा भोज ने 1034 में सरस्वती सदन की स्थापना की थी। यह एक कॉलेज था, जो आगे चलकर भोजशाला हो गया है। यहां शिक्षा हासिल करने दूर-दूर से लोग आते थे।

राजा भोज के शासनकाल में ही यहां सरस्वती मां की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिन्हें वाग्देवी भी कहा जाता है।

धार जिले की सरकारी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक भोजशाला राजाभोज के समय एक बड़ा अध्ययन का केंद्र था। यहां सरस्वती मंदिर भी था।





बाद में यहां के मुस्लिम शासक ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। भोजशाला में मंदिर था, इसके अवशेष आज भी कमाल मौलाना मस्जिद में दिखते हैं।