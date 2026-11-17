मंच से MLA ने पूछा- क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए? भीड़ ने एक सुर में कहा- हां, दे दीजिए

मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना से भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के विधायक कमलेश्वर डोडियार का एक वीडियो चर्चा में है। एक आदिवासी कार्यक्रम के दौरान मंच से भाषण देते हुए विधायक ने अचानक जनता से पूछ लिया कि क्या उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? इस पर सामने बैठे लोगों ने एक साथ जवाब दिया- हां, दे दीजिए।

वीडियो में देखा जा सकता है कि विधायक कमलेश्वर डोडियार आदिवासी कार्यक्रम में मंच से लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने जनता से सवाल किया, "क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए? विधायक के इस सवाल पर वहां मौजूद लोगों ने बिना देर किए जवाब दिया, हां, दे दीजिए। भीड़ का यह जवाब सुनकर विधायक असमंजस में पड़ गए।

आदिवासी कार्यक्रम में जनता से पूछा इस्तीफे का सवाल

कमलेश्वर डोडियार मध्यप्रदेश के रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा सीट से विधायक हैं और भारत आदिवासी पार्टी के सदस्य हैं। आदिवासी समुदाय के एक कार्यक्रम में भाषण के दौरान उन्होंने मंच से इस्तीफे को लेकर सवाल किया था। उनके सवाल पर दर्शकों की तत्काल प्रतिक्रिया ने इस पूरे घटनाक्रम को चर्चा में ला दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है।