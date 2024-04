शशि थरूर पर आई मुसीबत, साइबर पुलिस ने दर्ज किया मामला, जानिए क्या लगा है आरोप

Shashi Tharoor booked for false campaign against Rajeev Chandrasekhar : लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) का आगाज हो चुका है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार शशि थरूर (Shashi Tharoor) पर केंद्रीय मंत्री एवं प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ दुष्प्रचार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

यह मामला यहां साइबर पुलिस ने 15 अप्रैल को दर्ज किया था, लेकिन इसका विवरण आज उपलब्ध हो पाया।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार थरूर के खिलाफ मामला भाजपा के नेता जेआर पद्मकुमार की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने कांग्रेस नेता पर एक टेलीविजन कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगाया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम के दौरान थरूर ने आगामी लोकसभा चुनाव में तटीय क्षेत्रों के मतदाताओं को प्रभावित करने के संबंध में चंद्रशेखर के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 171-जी और 500 तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 65 के तहत दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि मामले में जांच चल रही है।

आईपीसी की धारा 177जी चुनाव के संबंध में गलतबयानी से जुड़ी है, जबकि धारा 500 मानहानि से संबंधित है।

तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थरूर ने मामले के दर्ज होने पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।