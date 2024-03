वफा खुद से नहीं होती, खता EVM की कहते हो, शायराना अंदाज में मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया जवाब

Many opposition leaders will attend the conclusion of Bharat Jodo Nyay Yatra : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के समापन के अवसर पर रविवार को आयोजित होने वाली रैली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत 'इंडिया' गठबंधन के कई घटक दलों के नेता शामिल होंगे।