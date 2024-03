प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका अनुराधा पौडवाल भाजपा में शामिल

नई दिल्ली। प्रसिद्ध बॉलीवुड गायिका अनुराधा पौडवाल लोकसभा चुनाव से पहले शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गईं।

भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नेताओं के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में पौडवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि उन्हें मोदी की अगुवाई वाली पार्टी में शामिल होकर खुशी हो रही है।

जानी-मानी पार्श्व गायिका भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह तथा मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुईं।

