अखिलेश यादव का दावा, I.N.D.I.A. गठबंधन की बनेगी सरकार, 140 सीट के लिए तरस जाएगी BJP

Kashmiris worried due to attack on tourists in Kashmir : बारामुल्ला संसदीय क्षेत्र में मतदान से 2 दिन पूर्व कश्मीर में 2 आतंकी हमलों के पीछे का मकसद जहां मतदाताओं में डर पैदा करना है वहीं इस हमले में टूरिस्टों को निशाना बनाए जाने की घटना से कश्मीरी जनता चिंतित हो उठी है। उनकी चिंता ऐसे हमलों से पैदा होने वाले डर के कारण कश्मीर में पर्यटकों की आमद के ठहर जाने की है।