प्रयागराज में राहुल और अखिलेश की जनसभा में बेकाबू हुई भीड़, बैरिकेडिंग तोड़ मंच पर चढ़ने लगे लोग

प्रयागराज में राहुल और अखिलेश की जनसभा में बेकाबू हुई भीड़, बैरिकेडिंग तोड़ मंच पर चढ़ने लगे लोग

The crowd went out of control in the public meeting of Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav in Prayagraj : रविवार को राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा में भीड़ बेकाबू हो गई। गठबंधन की यह रैली फूलपुर के पंडिला महादेव में थी, जहां युवा दिलों की धड़कन राहुल और अखिलेश पहुंचे, तो उनकी एक झलक पाने के लिए बेकाबू भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर मंच पर चढ़ने लगी। दोनों नेताओं ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के जोश के आगे उनकी एक न चली, जिसके चलते दोनों नेता सुरक्षा की दृष्टि मंच से बिना भाषण दिए चले गए।

फूलपुर क्षेत्र के पंडिला में गठबंधन की जनसभा थी, जिसमें सपा के उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मंच साझा किया। जैसे ही अखिलेश मंच की तरफ बढ़े तो भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ डाला और मंच पर चढ़ने लगे। अराजकता और अव्यवस्था हावी हो गई, मंच पर लगा माइक टूट गया, बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। अखिलेश ने 15 मिनट तक सपा समर्थकों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन अव्यवस्था हावी होते हुए देखकर राहुल और अखिलेश बिना भाषण दिए अपने अगले गंतव्य की तरफ कूच कर गए।

मीडियाकर्मियों के कैमरे और स्टैंड टूट गए : राहुल गांधी और अखिलेश यादव फूलपुर में सपा प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने आए थे। इस जनसभा में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के समर्थक मौजूद थे। अखिलेश को देखकर उनके युवा समर्थक अपने ऊपर से नियत्रंण खो बैठे। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उन्माद के चलते वह सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच पर आने लगे। इस दौरान वहां भगदड़ मच गई, मीडियाकर्मियों के कैमरे और स्टैंड टूट गए। भगदड़ में कई लोगों के चोटिल होने की सूचना भी है।

हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है : राहुल गांधी और अखिलेश यादव सुरक्षाकर्मियों के बीच मंच से उतरकर प्रयागराज की तरफ बढ़ गए। यहां के मुंगारी में कांग्रेस के टिकट पर उज्ज्वल रमण सिंह के समर्थन में दोनों नेताओं ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला बोला। मंच से राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग संविधान पर हमला कर रहे हैं, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की है।





राहुल ने मुंगारी के मंच से कहा कि मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं कि कोई भी ताकत संविधान समाप्त नहीं कर सकती है। राहुल ने कहा कि युवाओं को अधिक से अधिक वोट करके हमें जीत दिलानी होगी और मोदी जी को भगाना होगा। यदि यह इस बार सत्ता में आ गए तो संविधान खत्म कर देंगे, आपको अग्निवीर की तरह ठेके पर रखेंगे। महिलाओं से कहा कि गठबंधन की सरकार आने पर महिलाओं को हर माह 8000 रुपए अकाउंट में देगी।

2024 लोकसभा चुनाव लोकतांत्रिक मूल्य और संविधान बचाने की लड़ाई : समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी अपने भाषण में लोकतंत्र और संविधान को भाजपा से खतरा बताया। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव लोकतांत्रिक मूल्य और संविधान बचाने की लड़ाई है। संविधान बदल गया तो आपके अधिकार बदल जाएंगे। इस चुनाव में एक तरफ वह लोग हैं, जो संविधान बदलना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता और हम हैं जो संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। फैसला आपको करना है कि किसे चुनना है।

मुंगारी में भी भीड़ खचाखच देखकर दोनों नेता गदगद हो गए, हेलीपैड पर भीड़ को आता देखकर राहुल और अखिलेश जल्दी से मंच पर पहुंचे और अपने हाथ में माइक थामते हुए भाषण शुरू कर दिया। इन दोनों नेताओं के भाषण ने जनसभा मे आए लोगों के दिलों में जोश भर दिया। जनता ने राहुल-अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगाकर अपना समर्थन देने का फैसला सुना दिया।