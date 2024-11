झारखंड में क्यों नहीं कामयाब हो सकी बीजेपी

Who will be next Maharashtra CM : महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद अब बड़ा सवाल है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस बीच महायुति के दलों के नवनिर्वाचित विधायकों ने अपने दल के नेता का चुनाव किया। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या बीजेपी फिर से कोई चौंकाने वाला फैसला लेगी।