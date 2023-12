माहवारी में छुट्टी के विरोध में स्मृति ईरानी, होने लगी बहस

आमिर अंसारी

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में कहा कि पीरियड्स कोई बीमारी नहीं और ये सामान्य जीवन का हिस्सा है। उन्होंने कहा माहवारी के दौरान महिलाओं को छुट्टी की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोई विकलांगता नहीं।

बीते दिनों केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में कहा कि माहवारी एक "बाधा" नहीं है। पीरियड्स में कामकाजी महिलाओं को छुट्टी दिए जाने की मांग को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, "पीरियड्स लीव की जरूरत के लिए किसी विशेष नीति की आवश्यकता नहीं है।"

स्मृति ईरानी के इस बयान के बाद भारत में माहवारी अवकाश पर फिर से बहस छिड़ गई है। कुछ लोग ईरानी के इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। इनमें फिल्म कलाकार कंगना रनौत भी हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि महिलाएं हमेशा से कामकाजी रही हैं और कोई भी चीज उनकी राह में रुकावट नहीं बन सकती है। कंगना ने ईरानी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि महिलाओं को माहवारी के दौरान पेड लीव नहीं मिलनी चाहिए।

माहवारी, एक महिला की जीवन यात्रा का स्वाभाविक और जरूरी पहलू है, लेकिन इसपर बात करना अभी भी झिझक और वर्जना का विषय बना हुआ है। इस दौरान कई महिलाओं को होने वाली समस्याओं पर भी जागरुकता और संवेदनशीलता की कमी है।

सोशल मीडिया पर छिड़ी तीखी बहस

इस मुद्दे पर कई महिलाएं भी सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रख रही हैं। कुछ महिलाएं कह रही हैं कि माहवारी के दौरान महिलाएं बिना किसी दिक्कत के हाफ मैराथन तक दौड़ सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो इस दौरान दर्द के कारण बिस्तर से पूरे दिन उठ नहीं पाती हैं।

शिल्पा गोडबोले नाम की एक महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस मुद्दे पर कोई एक तय नीति नहीं हो सकती। उन्होंने लिखा, "हम सभी इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि महिलाओं के लिए साफ-सुथरा शौचालय उपलब्ध होना समय की मांग है। चाहे कॉरपोरेट ऑफिस हो या सार्वजनिक स्थान, चाहे स्कूल हो या कॉलेज, खासकर पीरियड्स के दिनों में जिन कारणों से हम महिलाओं के लिए अपने घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, उसमें साफ शौचालयों की कमी भी शामिल है।"

