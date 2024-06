मुंबई की प्यास बुझाने वाले गांव अब पानी को तरस रहे

Supreme Court seeks response from Central Government and NTA in NEET case : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने नीट-यूजी, 2024 (NEET-UG 2024) में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से जांच के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र एवं राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा। पीठ ने कहा कि अन्य लंबित याचिकाओं के साथ ही इस जनहित याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई की जाएगी।