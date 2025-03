ऑनलाइन सट्टेबाजी और फैंटेसी गेम्स की लत से जूझ रहे भारतीय

Death due to fall while making reel in Ghazipur: रील बनाने का नशा एक शख्स की जान ले गया। गाजीपुर के पोस्टमार्टम हाउस में तैनात शख्स जिसे लोग जल्लाद यमराज के नाम से पुकारते थे, आज उसी का पोस्टमार्टम हो गया। सिटी रेलवे स्टेशन के सामने 'ई रिक्शा' की छत पर खड़े होकर यह शख्स नचाते हुए रील शूट कर रहा था