WPL में MIvsDC होंगे आमने-सामने, युवा भारतीय खिलाड़ियों पर होगी निगाह

England Announced Playing 11 For IND vs ENG 4th Test In Ranchi Hindi News : इंग्लैंड ने शुक्रवार से शुरु होने वाले चौथे टेस्ट के लिए पिच का मिजाज परखते हुए अपनी एकादश में ऑफ स्पिनर शोएब बशीर (Shoaib Bashir) शामिल किया है तथा तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन (Ollie Robinson) को मौका दिया है।