रोहित शर्मा की पत्नी रितिका ने MI Coach से ऐसा क्या कहा जिससे मचा इंटरनेट पर तहलका Rohit Sharma की पत्नी ने Mumbai Indians के कोच Mark Boucher की कप्तानी बदलने को लेकर स्पष्टीकरण पर रिएक्शन दिया

Ritika Sajdeh Comment on Mumbai Indians Coach Mark Boucher Podcast : Mumbai Indians के कोच Mark Boucher ने हाल ही में Smash Sports के साथ एक Podcast में मुंबई इंडियंस की कप्तानी बदलने के फैसले के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि अचानक से रोहित शर्मा जो सालों से मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते आए हैं और 5 बार Mumbai Indians को IPL Title भी दिला चुके हैं, उन्होंने क्यों रोहित की जगह हार्दिक को कप्तानी देने का फैसला लिया।





इस Podcast पर रोहित शर्मा की पत्नी (Ritika Sajdeh) का रिएक्शन आया। उन्होंने Instagram पर इस Podcast पर कमेंट कर लिखा कि 'इसमें बहुत सी चीजें गलत हैं' (So many things wrong with this) रोहित शर्मा की पत्नी की इस टिप्पणी ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया।

हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) दो साल तक गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के कप्तान रहे लेकिन 2023 के अंत से पहले मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस के साथ15 करोड़ कैश डील कर उन्हें अपनी टीम में वापस लेकर अपना कप्तान नियुक्त कर लिया।

Ritika ने Mark Boucher के इंस्टाग्राम पर एक क्लिप का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि MI Think Tank ने रोहित की जगह पंड्या को क्यों चुना, जो दो सीज़न के लिए गुजरात टाइटन्स के साथ थे, जहां उन्होंने उन्हें पहले सीज़न में आईपीएल खिताब और फिर दूसरे साल फाइनल में पहुंचाया था।

क्लिप में,Mark Boucher Smash Sports podcast में कहते हैं: “मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से एक क्रिकेट निर्णय था। हमने हार्दिक को एक खिलाड़ी के रूप में वापस लाने का विंडो पीरियड देखा। मेरे लिए यह एक संक्रमण चरण (transition phase) है। भारत में बहुत से लोग समझ नहीं पाते, लोग काफी भावुक हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आप भावनाओं को इससे दूर ले जाते हैं। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक क्रिकेट निर्णय है जो लिया गया है और मुझे लगता है कि यह एक खिलाड़ी के रूप में रोहित के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को सामने लाएगा। बस उसे बाहर जाकर आनंद लेने दीजिए और कुछ अच्छे रन बनाने दीजिए।

बाउचर कहते हैं, “मेरा मतलब है कि मैंने जिन चीजों के बारे में बात की है उनमें से एक यह है कि जब आप आईपीएल में पहुंचेंगे और वह (क्रिस मॉरिस) आपको यह भी बता पाएंगे कि वहां बहुत सारी चीजें चल रही हैं, फोटोशूट और यह और वह और बहुत कुछ चल रहा है। वास्तव में जोर क्रिकेट पर नहीं है। यह विज्ञापन और उस तरह की सभी चीज़ों के बारे में अधिक है

एक बात जो मैंने रो (रोहित) से सीखी वह यह कि वह एक शानदार लड़का है। मेरा मतलब है कि वह काफी समय से कप्तानी कर रहा है और उसने मुंबई इंडियंस के लिए वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है। अब वह भारत का भी नेतृत्व करते हैं. ऐसा है कि वह एक जगह पर जाता है और वहां सिर्फ कैमरे होते हैं और वह बहुत व्यस्त होता है और पिछले कुछ सीज़न में उसने बल्ले से शायद सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन एक कप्तान के रूप में उसने अच्छा प्रदर्शन किया है,'' ।

उन्होंने कहा, "और मैंने सोचा कि आप जानते हैं कि जब हम पूरे मुंबई इंडियंस समूह के साथ बात कर रहे थे, तो हमने सोचा कि शायद यह उनके लिए एक खिलाड़ी के रूप में कदम रखने का अवसर है। हमारा मानना ​​है कि उसके पास जोड़ने के लिए कुछ महान मूल्य हैं और वह वहां जाकर वास्तव में कप्तान होने के प्रचार के बिना इसका आनंद उठाएगा। वह अभी भी भारत की कप्तानी करने जा रहे हैं, इसलिए प्रचार होगा, लेकिन जब वह आईपीएल में कदम रखेंगे तो शायद एक कप्तान के रूप में उन पर से अतिरिक्त दबाव कम हो जाएगा और हो सकता है कि हमें बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मिले मिले,''

Ritika Sajdeh's comment on Mark Boucher's interview talking about Hardik Pandya taking over MI captaincy.



This looks so unprofessional but none cares, if it was Anushkha people would have dragged her left right.. pic.twitter.com/hz22Dp9jhB — @kohlifangirl178) February 6, 2024

— Pritam Pandey (@ViratFan100) February 6, 2024

Should Rohit Sharma leave Mumbai Indians?





Rohit Sharma Emotional Reaction

After Mumbai Indians Made Hardik Pandya...#RohitSharma || #MumbaiIndians pic.twitter.com/P07HqeV39d

— VISHAL MEENA (@_vishal_orada) February 6, 2024