Women WC Final: दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ चुनी गेंदबाजी

इससे पहले 2.30 बजे होने वाला टॉस 4.30 बजे हुआ। रविवार को यहां दोपहर 12 बजे से लगभग दो घंटे तक बारिश हुई।मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज ‘‘हल्की बारिश के साथ सामान्यतः बादल छाए रहेंगे’’ का अनुमान है। हालांकि क्रिकेट फैंस के लिए खुशी की बात यह है कि अभी तक ओवर्स नहीं काटे गए हैं।सेमीफाइनल जीतकर आ रही दोनों टीमों में कोई भी बदलाव नहीं है।
No changes in the playing XI of either team!— Star Sports (@StarSportsIndia) November 2, 2025
Indian fans, happy with the team combination for the Final? #CWC25 Final #INDvSA, LIVE NOW https://t.co/gGh9yFhTix pic.twitter.com/h4fTgwa0Hd