भारत दक्षिण अफ्रीका महिला विश्व कप फाइनल आज, कैसा है मुंबई का मौसम

Mumbai Weather : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला विश्वकप का फाइनल आज दोपहर 3 बजे से नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। महिला विश्वकप के कई मैच बारिश की वजह से बुरी तरह प्रभावत हुए हैं। ऐसे में सभी की नजरें इस बात पर लगी हुई है कि आज मुंबई का मौसम कैसा रहेगा? ALSO READ: DY Patil Stadium के पास टिकट्स की आशा में लगी भीड़ लेकिन मिली निराशा (Video)

नवी मुंबई में मैच के दिन गर्मी और उमस रहने की उम्मीद है। सुबह की शुरुआत बादलों के साथ हो सकती है, जिसमें तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन दोपहर की धूप में यह डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। मैच के दौरान आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और शाम के समय बारिश आने की संभावना है।

एक्यूवेदर अनुसार शाम 4 से 7 बजे के बीच बारिश का अनुमान है। शाम के समय तापमान गिरकर 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मैच में टॉस महत्वपूर्ण होगा। दूसरी पारी में ड्यू भी बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है।

गौरतलब है कि महिला विश्व के लीग मैच में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जोरदार टक्कर हुई थी। इस मैच में भारतीय महिला टीम को 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।

edited by : Nrapendra Gupta