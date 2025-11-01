DY Patil Stadium के पास टिकट्स की आशा में लगी भीड़ लेकिन मिली निराशा (Video)

Extraordinary scenes outside the DY Patil Stadium the day before the final between India and South Africa.#BBCCricket pic.twitter.com/fXCcBSqrCU — Henry Moeran (@henrymoeranBBC) November 1, 2025

From "who watches women's cricket" to this crowd outside DY Patil Stadium today apparently for the tickets.



"Not sure about tickets being sold offline"#INDvSA #CWC25 pic.twitter.com/u1RpvocMfR — The Reverse Sweep (@trspodcastt) November 1, 2025

India vs South Africa Women ODI World Cup Final का ऑनलाइन माध्यम से जब भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को टिकट नहीं मिला तो स्थानीय क्रिकेट प्रेमियों ने मुंबई के डीवाए पाटिल स्टेडियम का रुख किया लेकिन वहां भी उनको निराशा हाथ लगी। गौरलतब है कि टिकट वितरण की जिम्मेदारी उठाने वाली एप्प बुक माय शो अब यह दिखा रही है कि मैच का कोई भी टिकट अब बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है।सेमीफाइनल में भारतीय टीम के प्रदर्शन के बाद फाइनल के लिये डी वाई पाटिल स्टेडियम के बाहर टिकट के लिये प्रशंसकों की भीड़ देखी जा सकती है । स्टेडियम में दर्शकों को आकर्षित करने के लिए टिकट की कीमत महज 100 रुपये थे शुरू थी लेकिन शनिवार दोपहर तक स्टेडियम में दर्शकों के लिए टिकट उपलब्ध नहीं थे।ठाणे जिले केने बताया कि वह सुबह ही स्टेडियम आ गये थे लेकिन यहां किसी को टिकट नहीं मिल रहा है।उन्होंने कहा, ‘‘ मैं सुबह नौ बजे से ही यहां आया हूं लेकिन यहां काफी भीड है और किसी को टिकट नहीं मिल रहा है। ऑनलाइन माध्यम से भी टिकट नहीं मिल पा रहा है। यहां बड़ी संख्या में लोग आये है इसमें कम से कम दो तीन प्रशंसकों को भी टिकट मिलना चाहिये। ’’वहीं एक अन्य प्रशंसकने कहा कि वह दो दिनों से टिकट के लिए यहां आ रहे है लेकिन यहां कोई भी जवाब नहीं मिला। हमें कल (शुक्रवार) बताया गया था कि आज दोपहर 12 बजे से टिकट मिलने शुरू हो जायेंगे लेकिन यहां सुबह से पहुंचने के बाद दोपहर हो गया लेकिन टिकट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है।महिला प्रशंसक भी स्टेडियम के बाहर टिकट खरीदने का इंतजार करते दिखी। मुंबई से आयी प्रशंसक किशोरीने टिकटों की कालाबाजारी का आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘ हमें यहां कुछ भी जानकारी नहीं दी जा रही है। हम धूप और बारिश में यहां खड़े है लेकिन तीन दिन से कोशिश के बावजूद टिकट का कुछ पता नहीं चल पा रहा है।स्थानीय प्रशंसकने कहा कि हमें एक दिन पहले बताया गया था कि आज दोपहर 12 बजे से टिकट के लिए गेट खोल दिये जायेंगे लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चला रहा है। उन्होंने कहा कि अगर टिकट खत्म हो गये है तो उनको बता देना चाहिये कि टिकट उपलब्ध नहीं है।टिकटों की उपलब्धता की स्थिति जानने के लिए जब स्टेडियम के प्रबंधकों से बात करने कोशिश की गयी लेकिन उन से भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला।कक्षा नौवीं की छात्रने भी इसी तरह की शिकायत करते हुए कहा कि वह टीम को ट्रॉफी जीतते देखना चाहती है लेकिन टिकट नहीं मिल पा रहा है।उन्होंने कहा, ‘‘ आज टिकट काउंटर खोलने का वादा किया गया था लेकिन स्टेडियम के पहुंचने वाले रास्ते का ही गेट बंद है और यहां कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। ’’खुद क्रिकेट खेलने वाली पूर्वा ने कहा कि उनका सपना भारत को चैंपियन बनते देखने का है लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण लगता है कि यह अधूरा ही रह जायेगा।